ОВА: Оккупанты ударили по Харьковскому району, есть возгорание на территории птицефабрики
Российские оккупанты вечером 22 апреля нанесли ракетный удар по Харьковскому району, есть возгорание на территории птицефабрики, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
"В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - есть возгорание на территории птицефабрики".
О пострадавших информация не поступала. На месте продолжается осмотр попаданий.