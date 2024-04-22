Кулеба: Украина обсуждает с союзниками поставки четырех батарей Patriot

Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительных батареи Patriot от союзников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр подчеркнул, что о любой конкретике в вопросе передачи систем ПВО, в том числе Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения. Так произошло с Германией, когда она объявила о передаче своей батареи Patriot.

"Задача министров - готовить решения. И сейчас в разработке, я говорил три на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США", - рассказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что сейчас задание состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.

"Такие решения будут, я не сомневаюсь. И это позитивный для Украины результат", - добавил министр.

Также он напомнил, что сегодня, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом и этот вопрос стал ключевым в ходе телефонного звонка.

Patriot для Украины

Напомним, украинские чиновники активно обсуждают со странами Запада передачу Украине систем Patriot после того, как россияне усилили обстрелы. Враг для атак использует, в частности, баллистические ракеты, и Patriot нужны для уничтожения именно таких воздушных целей.

Первоначальная цель Украины - получить семь батарей Patriot для защиты неба от постоянных ударов россиян. Передачу одной уже анонсировала Германия.

Несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что партнеры могут предоставить Украине еще шесть батарей Patriot.