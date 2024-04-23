Генштаб: На передовой почти 90 столкновений, больше всего – на четырех направлениях

За прошедшие сутки на передовой произошло 86 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Новопавловском (20), Лиманском (19), Авдеевском (18) и Бахмутском (16) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 23 апреля.

Всего враг нанес 6 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Червоный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Лиманском направлении враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.