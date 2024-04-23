В ВСУ отметили спад активности РФ в Черном и Азовском морях после сбития Ту-22М3

После сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3 россияне несколько уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Новое время.

«После сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3 россияне несколько снизили активность в акватории Черного и Азовского морей, а также после того как нам удалось несколько разрядить их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма, различные радиолокационные станции, несколько уменьшилось количество использования тактической авиации возле этих акваторий» , — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, враг продолжает применять авиацию, бить КАБами, управляемыми авиационными ракетами.