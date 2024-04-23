В Украине вечером возросло потребление электричества – "Укрэнерго"

Вчера вечером в Украине возросло потребление электричества на 2,6%. В то же время утреннее потребление электроэнергии упало на 1,3%. Аварийную помощь привлекают на протяжении всех суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Вчера, 22 апреля, вечерний максимум был на 2,6 % выше максимума переднего рабочего дня 19 апреля. Максимум потребления 20:30 -21:30. Пожалуйста, выключите мощные электроприборы" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на протяжении всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому с 18:00 до 22:00 снова введут ограничения для бизнеса и промышленности.

"На Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток в Харьковской области. К утру обесточено около 209 тысяч бытовых потребителей" , - отметили в "Укрэнерго".

"Укрэнерго" второй день подряд привлекает аварийную помощь на протяжении почти всех суток из энергосистем европейских стран.

В течение суток Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 9298 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1592 МВт.

К утру 23 апреля обесточены 383 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской областях. По техническим причинам в Днепропетровской и Черниговской областях.