Глава Нацгвардии: Россиянам проще скинуть власть РФ, чем захватить Харьков
Чтобы захватить Харьков, россиянам придется воевать годами. Поэтому попытки наступления на этом направлении, если они состоятся, ничего не дадут оккупантам. Об этом сказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает Лига.net.
Во время интервью он констатировал, что им присуще классическое поведение во время масштабных операций: два-три направления они выбирают для отвлечения внимания, и еще одно является основным.
Для Харькова такая история будет сложной. Пивненко объяснил это тем, что россияне постоянно атакуют город ракетами и другими воздушными целями, пытаясь разрушить его инфраструктуру.
"Чтобы захватить Харьков, им нужно воевать годами. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив тысячи солдат", — отметил командующий Нацгвардией.