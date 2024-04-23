АТЕШ: Россияне активизировали строительство укреплений по всему Крыму

Российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории временно оккупированного Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонской областью и в центре полуострова, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты приступили к активизации строительства фортификационных сооружений по всему Крыму. Мы наблюдаем этот процесс у береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне возводят новые окопы, укрепляют старые и усиливают охрану логистических объектов.

"Вероятно это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российские власти. Ведь эти ракеты, в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами, могут уничтожить так называемый Крымский мост, который кардинально изменит ситуацию на поле боя", - предполагают партизаны.

Ситуация в Крыму

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкой. В украинской разведке рассказали, что в результате враг потерял пусковые установки к ЗРК С-400, радиолокационные станции и другую важную технику.

К тому же 21 апреля утро в Севастополе началось со взрывов. Оккупационная администрация сообщила об отражении атаки на корабль России, впрочем, в сети заявили о "прилете".

"Крымский ветер" рассказал о вероятном ударе по кораблю "Коммуна", а ВМС позже подтвердили эту информацию.

Также издание The Guardian писало, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит удар по Крымскому мосту уже в первой половине текущего года.

Представитель разведки Андрей Юсов прокомментировал эту информацию, отметив, что она не новая, а сам мост является законной целью для украинских военных.