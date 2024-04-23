Трамп поддержал спикера Джонсона после голосования за помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который поставил на голосование законопроект с дополнительной помощью Украине вопреки сопротивлению крайне правых однопартийцев, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает на The Guardian, Трамп сказал в интервью правому радиоведущему Джону Фредериксу.

Говоря об отношении к Джонсону, экс-президент отметил, что в Палате представителей республиканцы сейчас имеют фактическое преимущество только в один голос, и это "не означает, что он (Джонсон. – Ред.) может пойти и делать все, что ему заблагорассудится".

"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддержал меня по НАТО, когда я сказал, что НАТО должно заплатить... Я думаю, что он очень хороший человек. Думаю, он очень старается", – добавил Трамп.

Он также похвалил спикера за то, что тот превратил $9 млрд финансовой помощи Украине в "прощаемый заем".

Заметим, что не менее 112 республиканцев в Палате представителей проголосовали против помощи Украине, из-за чего Майк Джонсон должен был полагаться на демократов для принятия пакета. К тому же, несколько оппонентов помощи из ультраправого крыла Республиканской партии объявили о намерении поставить вопрос об отставке Джонсона.

Голосование в Сенате, что станет следующим шагом в одобрении финансирования для Украины, запланировано на 23 апреля.