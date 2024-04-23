Республиканцы в Конгрессе затягивают голосование по помощи Украине

Республиканцы затягивают процедурное голосование по предложению о средствах для возобновления помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Процедурное голосование откладывают из-за жалоб республиканцев о том, что они не могут предложить к законопроекту свои правки.

Сенаторы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что он фактически протащил свой вариант законопроекта "с минимальными дебатами и без правок".

Ли также жалуется на то, что выделение средств для помощи Украине является "непопулярным решением".

При этом сенатор Берни Сандерс выступил против помощи Израилю. Он не хочет, чтобы США выделяли деньги на "военную машину" Израиля.

Законопроект о помощи Украине

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект с более 60 млрд на помощь Украине. Далее его направили на голосование в Сенат.

В Сенате США начали рассмотрение инициативы по Украине сегодня, 23 апреля. Ее хотят объединить с другими законопроектами о помощи Израилю, Тайваню и вопросах нацбезопасности США.