Apple анонсировала презентацию: какие новинки могут показать
Американская компания Apple анонсировала презентацию новых продуктов. Представителей СМИ приглашают посетить мероприятие 7 мая, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает The Verge.
Ожидается, что на презентации будет представлен iPad Pro, который получит значительные улучшения, такие как:
- увеличенный до 13 дюймов OLED дисплей,
- обновленный чипсет M3,
- горизонтальное расположение фронтальной камеры.
Также на мероприятии могут показать новый Apple Pencil и обновленную клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом.
Также вероятно на презентации покажут iPad Air, который должен получить увеличенный до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, как у текущих Pro моделей.
Это событие положит конец самому долгому ожиданию на новые модели iPad с момента, когда Apple впервые вошла в эту категорию продуктов.
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