Столтенберг: НАТО пока не планирует развертывание ядерного оружия в других странах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не планирует развертывание ядерного оружия в других странах в рамках сдерживания, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал 23 апреля во время пресс-конференции в Польше вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Столтенберга попросили прокомментировать, ведутся ли в странах НАТО разговоры о расширении программы совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing.

"Никаких планов по расширению договоренностей НАТО о совместном использовании ядерного оружия нет, никаких планов по развертыванию ядерного оружия в других странах НАТО нет" , – ответил генсек.

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Накануне заявление польского президента Анджея Дуды о возможном размещении ядерного оружия привело к публичному спору с премьером Дональдом Туском.