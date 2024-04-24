На фронте более 100 столкновений, оккупанты активизировались на пяти направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Российские войска активизировались на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 24 апреля.

Всего враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Гремяч Черниговской области; Купянск, Глушковка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.