ОП: Залужный начнет работать послом в Лондоне в ближайшие недели

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начнет исполнять обязанности посла Украины в Великобритании в ближайшие недели. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев24", сообщает Укринформ.

"Насколько я понимаю, официально уже там все уточнено. Он будет официально послом, имеется в виду относительно агремана и протокольных процедур через Министерство иностранных дел. Я думаю, что это вопрос недель, соответственно еще некоторые логистические составляющие надо дорешить" , - сказал Подоляк.

Он также отметил, что кадровые ротации – это нормальный процесс в демократических странах.

Напомним, 7 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.