Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев в стране

Правительство Грузии увеличило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 "Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы", от 5 июня 2015 года, сообщает Эхо Кавказа.

Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных трех лет.

Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года был продлен до двух.

Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.

По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии находилось около 27 тысяч граждан Украины.

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