В Украине утром выросло потребление электричества на 10% – "Укрэнерго"
Сегодня утром потребление электричества выросло на 10% по сравнению со вчерашним уровнем в это же время.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Вчера, 23 апреля, во время вечернего максимума в 21:00 потребление было на 3,5% ниже, чем 22 апреля. Причина – применение графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 18:00 до 22:00 из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме", – говорится в сообщении.
В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" третий день подряд привлекает аварийную помощь на протяжении почти всех суток из энергосистем европейских стран.
В течение почти всех суток, за исключением ночных часов, Украина экспортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общим объемом 13764 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1579 МВт.
В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.
В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы.
Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.
По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.