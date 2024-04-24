В апреле украинцы стали гораздо больше продавать и дарить авто

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД.

С начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта – 74 389.

Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения. За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта.

Напомним, по новому закону о мобилизации на нужды Вооруженных Сил могут изымать авто у тех украинцев, имеющих более одного транспортного средства.