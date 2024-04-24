Сенат США проголосовал за закон, обязывающий продать TikTok
Сенат Соединенных Штатов 23 апреля принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать ее популярную социальную сеть TikTok во избежание ее запрета. Голосование прошло вечером вторника. Решение, входившее в один пакет с помощью Украины и Израиля, поддержали 79 сенаторов против 18, сообщает Радио Свобода.
Согласно законопроекту, ByteDance имеет девять месяцев, чтобы продать платформу. Инициаторы объясняют решение соображениями безопасности и опасениями, что благодаря TikTok Китай получает доступ к данным американцев.
"В течение многих лет мы позволяли Коммунистической партии Китая контролировать одно из самых популярных приложений в Америке, что было опасно недальновидным. Новый закон потребует от китайского владельца продать приложение. Это хороший шаг для Америки", - сказал глава республиканцев в Комитете по разведке сенатор Марко Руко.
В свою очередь TikTok заявляет, что не делился и не будет делиться данными пользователей США с правительством Китая. Платформа утверждает, что закон равнозначен запрету, нарушающему право ее пользователей на свободу слова в США.
Компания не дала публичных комментариев, но на выходных она сообщила своим сотрудникам, что скоро обратится в суд, чтобы попытаться заблокировать закон.
Палата представителей поддержала инициативу 20 апреля. В марте президент США Джо Байден заявлял, что поддержит закон, если Конгресс его примет.