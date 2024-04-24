Еврокомиссия выделила Украине 1,5 млрд евро финпомощи

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из крупного пакета поддержки на сумму 50 млрд евро. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Европейская правда.

Она назвала эти средства жизненно важными для поддержки функционирования государственной службы в Украине, в то время как страна борется с российской агрессией.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility" , – отметила она.

В марте Еврокомиссия произвела первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, внедряющего новый механизм поддержки Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.