Рада одобрила в первом чтении ликвидацию комиссии по азартным играм

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом/ ограничения рекламы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За основу, то есть в первом чтении, за документ проголосовали 272 народных депутата.

Законопроект предусматривает:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Ранее президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которое предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.