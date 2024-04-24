В Украине возможны "грязные дожди" из-за пыли из Сахары

Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Поскольку на большей части страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми" , – отметили синоптики.

Укгридрометцентр добавляет, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.