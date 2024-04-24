Офис генпрокурора инициировал передачу ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Офис генерального прокурора инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает Радио Свобода.

Соответствующее ходатайство прокуроры подали в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен. Судебное заседание назначено на 26 апреля в 11:15.

Недавно журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором рассказали о том, как структуры бизнесмена Виктора Полищука, владеющего "Гулливером" и сетью "Эльдорадо" и имеющего родственные связи с руководством Российской Федерации, в течение всего 2022 года не возвращали долги государственным банкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не были применены никакие штрафные санкции.

При этом в тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых, в том числе, передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора ОГП и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности торгово-офисный комплекс "Гулливер" в Киеве общей площадью 151,8 тысячи квадратных метров.

Это ходатайство – в рамках расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору фирмы "Три О" Ирине Круппи в уклонении от уплаты налогов на сумму 146 млн грн.

Как говорится в тексте предварительных судебных решений, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция "Гулливера" заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей тому подобное. По данным БЭБ, фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

"Таким образом обществу – владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличные деньги" , – говорилось в заявлении БЭБ.

Торгово-развлекательным и бизнес-центром "Гулливер" руководит жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название комплекса) является формальным владельцем – в реестре указан ее двоюродный брат. Впрочем, о том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на рынке.

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