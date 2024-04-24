СБУ объявила подозрение настоятелю Святогорской лавры: сдавал расположение ВСУ

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала. Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе" , – говорится в сообщении.

По данным СБУ, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию России "гражданским конфликтом".

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.