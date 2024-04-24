В Раде хотят от МИД объяснений из-за приостановки консульских услуг для мужчин
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и разведке может вызвать представителей Министерства иностранных дел для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для мужчин за рубежом. Об этом заявила депутат от "Голоса" и член комитета Соломия Бобровская, сообщает Радио Свобода.
По ее словам, этот вопрос есть в компетенции комитета, потому что за время работы над законопроектом МИД не подавал комментарии и поправки.
"МИД я не помню ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД – ред.) вызовем, чтобы они объяснили, что они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали", – сказала Бобровская.
Народная депутат назвала распоряжение министерства "полузаконным":
"За три месяца фактически незаконно или полузаконно издали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание".
Бобровская отмечает, что после вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных.
Она отмечает, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно быть до этого срока. Парламентарша напоминает, что закон вступает в силу через месяц, а с тех пор военнообязанные будут иметь еще 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования или в электронном кабинете.
"Министерство обороны слезно обещало одно дело, что те люди, которые физически не могут прийти в военкоматы, или которые хотят не идти в военкомат, (могли – ред.) сделать электронный кабинет, зарегистрироваться внести свои данные, получить штрих-код или QR- код, и с ним приходите в телефоне и показываете в консульстве, и это является основанием для вас получить консульские действия", – говорит Бобровская.
Она утверждает, что основной целью изменений в законодательстве было не запретить консульские действия, а обеспечить максимальному количеству мужчин и женщин возможность встать на военный учет, "чтобы увидеть в принципе имеющийся у Украины общий ресурс вне Украины".
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение об остановке в предоставлении консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. Впоследствии МИД разъяснил, что эти меры временные.
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