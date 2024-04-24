Бесплатное протезирование в Украине: куда обращаться и какие документы нужны
Право на бесплатный протез имеют все граждане Украины, а не только военные или пострадавшие в результате боевых действий, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как и куда обратиться?
Если вы находитесь в больнице, обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении.
В случае, если социального работника нет, следует обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Он должен помочь подать документы.
Также можно обратиться в ближайший ЦНАП, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
Документы на протезирование можно подать онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.
Необходимые документы
Для бесплатного протезирования необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);
- заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
- удостоверение УБД для военных (при наличии).
Протезирование в Украине
В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании. В частности, в октябре прошлого года Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования.