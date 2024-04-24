Дело о сделках с землей: подозрение получил заместитель Сольского

Кроме министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в отношении аграрного министра в ВАКС.

Следствие отмечает, что во время прибытия к Дмитрасевичу 23 апреля для вручения ему подозрения, было установлено, что чиновник находится за границей и покинул страну 13 апреля.

В Минагро заявили, что Дмитрасевич выехал в командировку 12 - 21 апреля в Северную Македонию. После чего сразу поехал в следующую командировку в Брюссель на переговоры по вступлению Украины в ЕС, которые начались аграрным блоком. Такая информация была доведена и до прокуроров, уточнили в министерстве.

Сторона обвинения считает, что Дмитрасевич своими действиями влиял на других участников схемы с целью скрыть документ, подтверждающий право постоянного пользования двух госпредприятий на Сумщине. Без этого документа земли, которые, по версии следствия, относились к этим госпредприятиям, не могли быть переданы в собственность физлиц с последующей передачей в аренду агрофирме ООО "Агрофирма „Довира 2008" (входит в агрохолдинг „Авис Украгро").

Кроме того, по версии следствия, в 2017 году, через месяц после выдачи местным Госгеокадастром акта о самовольном занятии земель, Дмитрасевич обратился в орган как гендиректор агрофирмы. Он просил предоставить агрофирме право аренды на 24 земельных участка возле поселка Перекрестовка.

Вследствие этого обращения к Госгеокадастру Сумской области была инициирована комиссия, которая удовлетворила обращение и включила земли к участию в аукционе - это должно было заблокировать передачу участков другим лицам.

После этого, считает сторона обвинения, участники схемы начали искать граждан, преимущественно бойцов АТО, которым предлагали оформить участки в частную собственность (по закону бойцы АТО имели право бесплатно получить от государства 2 га земли) с последующей передачей этих участков в аренду ООО "Агрофирма Доверие 2008".

Маркиян Дмитрасевич - уже третий действующий чиновник Минагро, который получил подозрение от НАБУ. Полгода назад подозрение по несвязанному делу получил также заместитель министра Тарас Высоцкий.

Справочно. Маркиян Дмитрасевич был назначен на должность заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины 27 мая 2022 года. До этого, с 2017 года, осуществлял адвокатскую деятельность в сфере корпоративных и земельных споров. С марта по май 2022 года был советником Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним:

Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.