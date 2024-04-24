Беларускі Гаюн: Беларусь перебросила подразделение ПВО к границе с Россией

На фоне атак украинских беспилотников по военным целям на территории России, Беларусь перебросила подразделение своей противовоздушной обороны к границе с РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

В Климовичский район Могилевской области Республики Беларусь было переброшено одно из подразделений 740-го зенитного ракетного полка военных сил РБ.

740-й зенитный ракетный полк (в/ч 15847) дислоцируется в Борисове и входит в состав Северо-Западного оперативного командования. На вооружении полка — ЗРК "Оса-АКМ".

Военные расположились в окрестностях населенного пункта Федотова Буда в непосредственной близости от границы с Россией (Смоленская область). Расстояние от населенного пункта до границы составляет около 5 километров.

Цель переброски беларусских военных в российское приграничье неизвестна. На территории Климовичского района не расположены стратегически важные объекты промышленности, которые можно было бы дополнительно прикрыть средствами ПВО. Так, в городе находятся ликеро-водочный завод, комбинат хлебопродуктов и цех по производству извести. Отсутствуют на территории района и военные объекты.

Промышленность соседних районов Могилевской области (Костюковичский, Кличевский, Чериковский, Краснопольский и Хотимский) представлена преимущественно предприятиями легкой и пищевой промышленности. Исключения — Беларусский цементный завод в Костюковичах и Кричевцементношифер (производят портландцемент).

Аналитики отмечают, что основные подразделения зенитных ракетных войск ВС РБ расположены в западной и центральной частях Беларуси. Кроме Бобруйска, где дислоцируется 147-й зенитный ракетный полк (войсковая ПВО), на востоке РБ нет подразделений зенитных ракетных войск.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников (очередное тому подтверждение — удар по нефтебазам в Смоленской области РФ в ночь на 24 апреля), беларусские военные озаботились прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси.