Сколько зарабатывают украинцы в Польше: исследование

Большинство украинцев, которые работают в Польше, зарабатывают не более 5 тысяч злотых (около 48 300 гривен) в месяц. Беженцы живут скромно, пользуются льготами и откладывают средства, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит исследование компании Personnel Service, опубликованное РАР.

По данным исследования, зарплата более половины опрошенных украинцев колеблется в пределах минимальной, тогда как 30% зарабатывают около 4-5 тысяч злотых (38 640 - 48 300 гривен).

Авторы исследования утверждают, что украинцы, работающие в Польше, живут скромно (часто тратят не более 1 000 злотых в месяц (около 9 600 гривен) и охотно пользуются льготами, которые предоставляют работодатели, такими как жилье (60% опрошенных), бесплатное питание или проезд на работу (73%).

К тому же, украинцы откладывают большую часть заработанных денег.

48% украинских беженцев живут на сумму, не превышающую 500 злотых (4 830 гривен) в месяц, еще 29% тратят на жизнь от 500 до 1 000 злотых (4 830 - 9 600 гривен), а 14% - от 1 000 до 2 000 злотых (9 600 - 19 320 гривен).

Согласно данным Управления социального страхования, на конец марта 2024 года было зарегистрировано 762 200 украинских работников, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

"Если бы работодателей спросили, кого они вероятнее всего возьмут на работу, поляки были бы на первом месте, а украинцы - на втором. В случае с украинцами предприниматели ценят прежде всего низкий языковой барьер, культурную близость и быструю адаптацию. Все эти элементы имеют решающее значение для предпринимателей, которые заботятся об эффективном онбординге и введении работника в работу", - рассказал основатель компании Personnel Service и эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот.

Авторы исследования обращают внимание на постепенное изменение категории задач, выполняемых украинцами.

Они приводят данные, что в 2023 году 3/4 работали на должностях более низкого уровня, тогда как сейчас это 37%. В разрезе остальных частей задачки среднего уровня выполняют 57%, а 6% занимают более высокие должности.

Инглот констатирует, что рынок труда в Польше дружен с украинцами благодаря значительно более высокой заработной плате, чем в Украине, похожим языковым и низким культурным барьерам, а также географической близости к родной стране.

Он отметил, что после апрельского повышения минимальная заработная плата в Украине составляет около 845 злотых (более 8 тысяч гривен) в месяц, что почти в четыре раза меньше, чем в Польше, где работники получают примерно 3 200 злотых (около 30 900 гривен) в месяц.

"Понятно, однако, что украинцев соблазняет перспектива заработка, например, в Германии или Нидерландах, где базовая зарплата составляет даже 1 500 евро (63 300 гривен) в месяц. Правда, за жилье или питание приходится платить больше, но это все равно гораздо большая сумма, чем у нас. А учитывая, что многие страны открылись для украинцев после войны, этот соблазн еще сильнее", - добавил Инглот.

Украинцы в Польше

Также недавно стало известно, что украинцы активно покупают жилье в Польше. В 2023 году среди иностранных покупателей недвижимости граждане Украины занимали первое место.

К тому же украинцы активно берут кредиты в банках Польши. Самая большая доля займов - на приобретение жилья.