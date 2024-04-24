Россия ударила по пригороду Сум, на Днепропетровщине ПВО сбила ракету
24 апреля враг нанес ракетный удар по пригороду Сум, на Днепропетровщине ПВО сбила российскую ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация и Воздушное командование "Схід" в Facebook.
В Сумской ОВА сообщают, что на месте удара работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются.
В свою очередь в Воздушных силах сообщают, что по состоянию на 17.00 в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделение Воздушного командования "Схід" уничтожило управляемую авиационную ракету Х-69 врага.
Что предшествовало:
В 16.50 Воздушные силы предупреждали о том, что на Днепр летит воздушная цель.