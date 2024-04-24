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США объявили о новом пакете помощи Украине: что в него вошло

США объявили о новом пакете помощи Украине: что в него вошло
Фото: Flickr

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видео Белого дома и пресс-служба Пентагона.

"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США.

По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину за считанные часы.

"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - сказал американский президент.

Что в новом пакете помощи от США

Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:

  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
  • многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
  • транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • подрывные боеприпасы для уборки помех;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Конгресс США выделил деньги на поддержку Украины

Накануне Сенат США поддержал пакет законопроектов по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств на поддержку Украины. Теперь у правительства США более 60 млрд долларов на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долларов, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.

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