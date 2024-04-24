Лукашенко: Беларусь еще никогда не жила так хорошо, как сейчас

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна еще никогда не жила так хорошо как сейчас. В своей речи он сравнивал период после распада СССР и настоящее время, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают белорусское госСМИ "БелТа".

"Чтобы не пришлось когда-нибудь сказать так же о нашем с вами времени, сравнивая его с какой-то очередной гуманитарной катастрофой, давайте честно признаем: мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас.

Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что есть, например, в Эмиратах и России (таких запасов полезных ископаемых - ред.). Признаем, чтобы не бросаться в революционные трансформации. Не для этого треть века назад мы отводили народ от пропасти. И отвели".

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в его стране не отделяют власть от народа.

Также, по его словам, сейчас реальные денежные доходы белорусов в 10 раз превышают уровень середины 1990-х.

Лукашенко назвал союзнические отношения Беларуси и России - примером мирной и созидательной повестки дня.

Вся речь Лукашенко была построена на сравнении современной Беларуси и периода после распада Советского Союза.

В частности, он заявил, что раньше белорусы не могли себе позволить покупать столько мяса, бытовой техники, а сейчас: "белорусы все больше могут себе позволить и позволяют покупку нового автомобиля".

Лукашенко также сказал, что в 1990-е годы был разгул бандитизма, особую опасность представляли трассы, ведущие за пределы страны, но с этой проблемой в Беларуси разобрались жестко и быстро.

"Думаю, что те, кто уехал в "прогрессивную" Европу и в Америку, это достижение нашей безопасности оценивают по достоинству. Не только я, и вы тоже знаете, что там творится на улицах. Мы же воспринимаем свою безопасность как данность. Ну и слава Богу".

Он также заявил, что в современной Беларуси "защитили" людей в погонах, имея в виду военных и ветеранов.

"Мы все время живем, не задумываясь о том, как в обстановке эскалации и напряженности обеспечивается необходимый уровень военной безопасности в нашей стране. А он обеспечивается готовностью нашей армии к обороне, защите национальных интересов. То, как функционирует государственная система реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, к счастью, большинство из нас знают только из фильмов. Словом, живем мирно и спокойно. И к нашему счастью, молодые белорусы тоже уверены, что так было всегда".