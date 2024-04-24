В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сольского
Проект постановления об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Верховной Рады.
Проект постановления №11198 зарегистрирован 24 апреля.
Инициаторами постановления стали депутаты фракции "Батькивщина".
НАБУ и САП и криминируют министру завладение государственной землей на 291 млн грн и попытку завладения еще на 190 млн грн.