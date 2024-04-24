Зеленский: Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии и имеет план

Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинская разведка узнала о плане России по препятствованию Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированному на середину июня, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал 24 апреля во время встречи с украинскими и иностранными дипломатами, о чем написал в Twitter (X).

По словам главы государства, разведка Украины имеет "конкретные данные" о том, что Россия "не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше".

"И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира", – призвал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники одинаково заинтересованы в привлечении России к ответственности, и именно саммит мира в Швейцарии "дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права".

Today, I addressed representatives of partner countries and international organizations in Ukraine, as well as our diplomats.



We have specific intelligence data indicating that Russia not only wants to disrupt the Peace Summit, but also has a specific plan for how to do so,… pic.twitter.com/aAPi8JzdWR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2024

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.