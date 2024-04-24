Мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей - постановление Кабмина

Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление Кабмина.

Согласно изменениям, внесенным в постановление, получение паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ГМС.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в тексте постановления.

В то же время данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок проведения мобилизации в Украине.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент его подписал, а именно 18 мая.

В связи с принятием нового закона для украинцев в возрасте от 18 до 60, находящихся за рубежом приостановили предоставление консульских услуг.