Киевляне могут платить за коммуналку в рассрочку: как это сделать

Киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в рассрочку. Для этого необходимо заключить соответствующий договор, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила замдиректора "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Юлия Петрик, сообщает официальный портал Киевского городского государственного совета.

По ее словам, "Центр коммунального сервиса" предлагает киевлянам заключать договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за коммунальные услуги.

Она отметила, что межотопительный сезон - наиболее приемлемый для того, чтобы погасить существующие долги, поскольку не нужно платить за отопление, а финансовая нагрузка на потребителя значительно меньше.

"При заключении договора специалисты ЦКС обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг" , - отметила Петрик.

Как заключить договор

Для того, чтобы заключить договор, нужно:

обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи (записаться можно по ссылке﻿);

дистанционно (через мессенджер в Facebook﻿, Skype﻿ или Telegram﻿).

Какие документы нужны для договора

Как отмечается на сайте ЦКС, для заключения договора реструктуризации долгов необходимы: