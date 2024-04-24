Экс-министр обороны Резников объяснил провальное контрнаступление Украины

Недостаточный объем военной помощи был головной болью для Киева с начала вторжения России, ведь Украина была заложником внутренней политики разных союзников и их несогласованности относительно целей войны, сообщает Деловая столица.

Об этом бывший министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью колумнисту Джейми Дэтмеру со ссылкой на Politico.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью автору материала, колумнисту Джейми Деттмеру дал понять, что украинское контрнаступление провалилось из-за недостаточных западных поставок оружия. По его словам, еще в 2022 году было понятно, что правительства стран Запада неохотно предлагают военную помощь Украине.

"Они ожидали, что Киев упадет в течение 72 часов. Когда мы показали миру, что можем очень успешно бороться с россиянами и останавливать их, это изменило их мнение. А позже они стали более решительными из-за российских зверств в Буче" , — сказал Резников.

Впрочем, даже тогда, когда решимость Запада зашкаливала, получить необходимое для Украины было все равно, что вырывать зубы. За несколько месяцев до вторжения, когда США были уверены, что Россия таки начнет полномасштабное наступление, Резников сказал, что партнеры сопротивлялись в вопросе помощи. После вторжения стало легче, но Украина все еще вела борьба за каждый новый тип ракеты, за каждую систему ПВО и за 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Резников считает, что одной из причин этого было то, что партнеры были обеспокоены истощением запасов, необходимых для собственной обороны.

"И в середине лета 2023 года я абсолютно понимал, что существует общественная и политическая усталость и что все замедлится еще больше из-за внутренней политики стран-союзников" , — сказал Резников.

Кроме того, западные правительства также хотели увидеть, что будет с контрнаступлением Украины.

"Каждый хочет поддерживать победителя — это часть человеческой природы" , — считает Резников.

Экс-министр пожаловался на то, что контрнаступление было разрекламировано и что ожидания были слишком большими, поскольку многое из того, что нужно Украине, до сих пор так и не было предоставлено.

"Мы получили много новой техники, танков и артиллерийских систем, а также боеприпасы к ним. Но, например, нам не выделили достаточно спецтехники для разминирования. Россияне имели огромные плотные минные поля, использовали высоту для подготовки танковых засад, копируя тактику, которой мы обороняли Киев" , — пояснил он.

К сожалению, непредсказуемость поставок вряд ли улучшится из-за предстоящих выборов как в США, так и в Европе — наоборот, они может значительно ухудшиться, считает колумнист Politico. Впрочем, в Киеве надеются, что даже если бывший президент США Дональд Трамп будет переизбран, Европа имеет время подготовиться и сможет в следующем году восполнить дефицит потребностей Украины.

Напомним, 6 сентября 2023 года Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны. Предыдущий глава Минобороны Алексей Резников написал заявление об отставке 4 сентября.