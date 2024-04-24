Отменят ли комендантский час на Пасху в Киевской области: ответ ОВА

Проведение богослужений на Пасху должно быть максимально безопасным для всех жителей Киевской области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

Ситуацию с безопасностью обсуждали на совещании с представителями Совета церквей, Государственной службы по этнополитике и свободе совести, Национальной полиции, ГСЧС, СБУ.

"Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительна. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными" , — сказал Кравченко.

По информации ОВА, на Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области не изменится — будет длиться с 00:00 до 5:00. Передвижение по улице запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. Храмы можно будет посетить уже после комендантского часа.

"Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги — оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация. Правоохранители будут следить за общественным порядком и будут работать в усиленном режиме. Но крайне важно, чтобы и люди были максимально внимательны" , — отметил глава ОВА.

Если есть информация о возможных провокациях, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы, добавил Кравченко.

Как сообщалось, пляжный сезон в Киеве в этом году открывать не будут.