В Германии прокомментировали решение Украины ограничить консульские услуги мужчинам

Украинские мужчины имеют одинаковый с женщинами статус защиты в Германии, и это не изменится при принятии правительством Украины отдельных решений в области консульской политики, сообщает Укринформ.

Об этом заявил на брифинге в Берлине спикер МВД ФРГ Максимиллиан Калль, комментируя решение Киева временно приостановить предоставление консульских услуг украинским мужчинам за рубежом.

По словам Калля, «это не скажется на статусе защиты, который одинаков для мужчин и женщин, что они составляют подавляющее большинство беженцев войны».

Поэтому решение МИД Украины приостановить предоставление за границей консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не скажется на статусе мужчин, который одинаков во всех странах ЕС. Спикер не был готов проинформировать, смогут ли мужчины получить в Германии временный немецкий проездной документ в случае, если их паспорт гражданина Украины будет просрочен.

Комментировать решение как таковое, ни в МВД, ни в МИД не стали, сославшись на то, что это «решение, которое находится в компетенции украинских органов».

По оценкам, в Германии в настоящее время находятся около 200 тыс. мужчин призывного возраста из Украины.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации. Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.