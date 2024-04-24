В Николаеве из-за неизвестной взрывчатки загорелись авто: пострадали спасатели

Вечером 24 апреля в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства с повторной детонацией возле автомобилей, которые загорелись, во время тушения пострадали пять спасателей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич e Teleg﻿﻿ram, ГСЧС Николаевщины в Telegram.

"Сегодня вечером в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. 5 сотрудников ГСЧС пострадали".

Городской голова Николаева заверил, что взрывы не связаны с вражескими прилетами и что дома рядом неповреждены.

Сообщается, что всех пострадавших доставили в больницу. Они получают необходимую помощь.