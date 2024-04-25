Курс валют НБУ на 25 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 апреля, снизился на 11 коп до 39.4716 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 42.1833 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 49.0750 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 28 коп до 43.1667 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.7656 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.471600
|EUR
|Евро
|42.183300
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.075000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.166700
|PLN
|Польский злотый
|9.765600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.