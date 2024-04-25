Курс валют НБУ на 25 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 апреля, снизился на 11 коп до 39.4716 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 42.1833 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 49.0750 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 28 коп до 43.1667 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.7656 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.471 600 EUR Евро 42.183 300 GBP Фунт стерлингов 49.075 000 CHF Швейцарский франк 43.166 700 PLN Польский злотый 9.765 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.