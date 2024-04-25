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Курс валют НБУ на 25 апреля

Курс валют НБУ на 25 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 апреля, снизился на 11 коп до 39.4716 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 42.1833 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 49.0750 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 28 коп до 43.1667 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.7656 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.471600 --0.1144
EUR Евро 42.183300 --0.0787
GBP Фунт стерлингов 49.075000 +0.0082
CHF Швейцарский франк 43.166700 --0.2771
PLN Польский злотый 9.765600 --0.03

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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