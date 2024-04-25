Украина в ОБСЕ: ВСУ нужны системы ПВО, самолеты и достаточно снарядов

Для защиты гражданского населения от российских атак и освобождения своей территории Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, боевых самолетах и достаточном количестве артиллерийских боеприпасов. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Современные системы противовоздушной обороны, боевые самолеты и достаточное количество артиллерийских боеприпасов остаются необходимыми для защиты гражданского населения Украины от российских атак и освобождения суверенных территорий Украины. Мы благодарны всем нашим международным партнерам за постоянную помощь, направленную на укрепление обороноспособности Украины. В частности, за недавние важные решения наших американских и европейских партнеров о дополнительной военной помощи Украине" , - сказала она.

Костенко подчеркнула, что, несмотря на попытки России помешать предоставлению Украине необходимых средств обороны, "ничто не может изменить основополагающий принцип права нации на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ проинформировала иностранные делегации о последних ракетных атаках России на гражданскую инфраструктуру и их кровавых последствиях. При этом, она указала, "важно помнить о глобальном измерении действий России, в частности, ее деятельности, направленной на консолидацию других авторитарных режимов, действующих с целью подрыва международного мира и стабильности".