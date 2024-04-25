Сводка Генштаба: Оккупанты активизировались на Бахмутском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими войсками. Оккупанты увеличили количество атак на Авдеевском и Бахмутском направлениях - зафиксировано 27 и 25 штурмов соответственно. Также россияне продолжают атаковать ВСУ на Новопавловском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 25 апреля.

Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Новый, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 4 безуспешные атаки позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.