Кабмин решил приватизировать большой отель в центре Киева

Кабинет министров включил в список объектов крупной приватизации государственной собственности государственное предприятие "Отель "Украина".﻿ Об этом говорится в распоряжении от 23 апреля 2024 г. №352-р, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Четырехзвездочный отель "Украина" расположен в сердце "Киева" - на Майдане Незалежности. Недалеко находятся Офис президента Украины, Верховная рада, Кабинет министров, Национальный банк, мэрия, главпочтамт, самые известные киевские театры и крупные торговые центры.

Отель "Украина" - это первое в Киеве высотное сооружение. Открытие отеля "Украина" (в прошлом "Москва") состоялось 28 сентября 1961 года.

Напомним, в июле 2020 года отель "Днепр" в центре Киева приватизировали за 1,1 млрд гривен.

Кроме того, в феврале 2024 года Кабинет министров Украины передал в Фонд госимущества отель"Казацкий" на Майдане Незалежности в Киеве для дальнейшей приватизации.