РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 13 танков – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1040 своих военных, 13 танков, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили: