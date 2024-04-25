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РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 13 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 13 танков – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1040 своих военных, 13 танков, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 462 980 (+1 040) человек,
  • танков − 7 255 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 942 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 11 836 (+28) ед,
  • РСЗО − 1 049 (+1) ед,
  • средств ПВО − 772 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 2 118 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 949 (+57) ед,
  • специальной техники – 1 946 (+2) ед.

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