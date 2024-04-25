РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 13 танков – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1040 своих военных, 13 танков, 28 артсистем, 14 бронемашин, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 462 980 (+1 040) человек,
- танков − 7 255 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 13 942 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 11 836 (+28) ед,
- РСЗО − 1 049 (+1) ед,
- средств ПВО − 772 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10) ед,
- крылатых ракет − 2 118 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 949 (+57) ед,
- специальной техники – 1 946 (+2) ед.