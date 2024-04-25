Европарламент проголосовал за ограничение наличных платежей до 10 тысяч евро

Европейский парламент принял пакет законов, усиливающих инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Европейская правда.

Новые законы гарантируют, что люди с законными интересами, включая журналистов, медиа-профессионалов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимоотношениях. связана на уровне ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее пяти лет.

Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.

Новые законы предусматривают усиленные меры проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.

С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.

Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 000 000 евро), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и избежанию обхода санкций.