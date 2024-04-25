У Байдена прокомментировали на вето РФ о неразмещении ядерного оружия в космосе

В Белом доме прокомментировали вето России на резолюцию Совета безопасности ООН по нераспространению ядерного оружия в космосе. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Белого дома заявлении советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает Европейская правда.

Салливан напомнил, что предложенная резолюция призвала бы все государства-члены не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на космическую орбиту.

"Вывод государством-участником ядерного оружия на орбиту не только нарушил бы Договор о космосе, но и поставил бы под угрозу жизненно важные коммуникационные, научные, метеорологические, сельскохозяйственные, коммерческие и национальные службы безопасности, которые все спутники предоставляют обществу во всем мире" , – говорится в заявлении.

Салливан напомнил, что у США есть данные о том, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию" , – резюмировал он.

Напомним, Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

Напомним, США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.