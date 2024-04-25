В Сумской области остановили российскую ДРГ – Госпогранслужба
В Сумской области на днях пограничники и военные вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"На днях в Сумской области, пограничники, выполнявшие боевое задание на одном из направлений госграницы, попали на засаду вражеской ДРГ, которая незаконно пересекла государственную границу Украины. Между украинскими защитниками и ДРГ противника, насчитывавшей более десятка человек, завязался стрелковый бой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для отражения попытки мероприятия диверсантов выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и других составляющих сил обороны, а также привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
Диверсионно-разведывательная группа вернулась на территорию России.