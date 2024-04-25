В ВСУ рассказали, как новый пакет помощи от США поможет на фронте
Новая военная помощь от США позволит качественнее уничтожать российских оккупантов на подступах к позициям Сил обороны Украины. Об этом рассказал командир подразделения беспилотных авиационных комплексов (БпАК) в составе 3-й ОШБр Вадим Мазевич, сообщает Новое время.
«Мы видели в помощи США разного рода реактивные боеприпасы к РСЗО и видели ракеты. Это поможет нам более качественно поражать цели и корректировать удары, что является прямой обязанностью подразделений БпАК», — отметил он.
По его словам, помощь от США поможет разгрузить подразделения беспилотных комплексов и более качественно уничтожать врага.
«Часть подразделений сейчас ждет противотанковых средств, это тоже поможет БпАК разгрузить и скорректировать при этих массированных наступлениях, которые мы видели под Тоненьким», — отметил Мазевич.
Командир добавил, это должно позволить уничтожать захватчиков не на 20−30%, а на все 100%.