В ВСУ рассказали, как новый пакет помощи от США поможет на фронте

Новая военная помощь от США позволит качественнее уничтожать российских оккупантов на подступах к позициям Сил обороны Украины.﻿ Об этом рассказал командир подразделения беспилотных авиационных комплексов (БпАК) в составе 3-й ОШБр Вадим Мазевич, сообщает Новое время.

«Мы видели в помощи США разного рода реактивные боеприпасы к РСЗО и видели ракеты. Это поможет нам более качественно поражать цели и корректировать удары, что является прямой обязанностью подразделений БпАК» , — отметил он.

По его словам, помощь от США поможет разгрузить подразделения беспилотных комплексов и более качественно уничтожать врага.

«Часть подразделений сейчас ждет противотанковых средств, это тоже поможет БпАК разгрузить и скорректировать при этих массированных наступлениях, которые мы видели под Тоненьким» , — отметил Мазевич.

Командир добавил, это должно позволить уничтожать захватчиков не на 20−30%, а на все 100%.