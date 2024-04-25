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Количество российских дронов на фронте увеличилось как минимум вдвое – СМИ

Количество российских дронов на фронте увеличилось как минимум вдвое – СМИ
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

За последние три месяца количество российских дронов на самых горячих направлениях фронта в Украине увеличилось по меньшей мере вдвое, сообщает Украинская правда.

По информации источников издания в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, за последние три месяца российских дронов на самых горячих участках фронта стало по меньшей мере вдвое больше.

В то же время на фронте регулярно появляются модернизированные вражеские дроны. Обновленные БПЛА затрудняются идентифицировать и "заглушить" средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как они запрограммированы на конкретные частотные диапазоны.

"Грубо говоря, мы сделали системы РЭБ на диапазон 900 МГц. Этого было достаточно. Сейчас "орки" делают дроны с диапазоном 700-1000 МГц. Соответственно, средства радиоэлектронной борьбы, которые мы сделали ранее, уже неэффективны", - рассказал источник в Генштабе.

В ответ на такие действия россиян, по словам собеседников УП в Кабинете министров, сейчас идет работа над созданием единой системы, которая сможет собирать информацию об изменении частот враждебных беспилотников, чтобы производители оперативно подстраивали под это средства радиоэлектронной борьбы.

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