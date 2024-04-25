Зеленский обсудил с канцлером казначейства Британии санкционную политику

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Как сообщил Зеленский, во время переговоров наибольшее внимание было уделено санкционной политике.

Он отметил важность расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций.

Зеленский также поблагодарил народ, правительство, премьер-министра и парламент Великобритании за самый большой пакет оборонной помощи и поддержку Украины с первых дней российского вторжения.