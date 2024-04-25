США начинают переговоры по выводу своих войск из Нигера

США начали переговоры с представителями хунты Нигера о выводе американских военных из страны. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, сообщает Укринформ.

"В рамках переговоров правительства США с Национальным комитетом защиты Родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, директор по стратегии, взаимодействию и программам африканского командования США, встретятся с официальными лицами Нигера в Ниамее сегодня, 25 апреля, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера" , - говорится в сообщении.

На следующей неделе очередной этап переговоров по выводу американских подразделений проведут помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и директор по развитию объединенных сил Объединенного штаба генерал-лейтенант Даг Андерсон.

"Соединенные Штаты гордятся сотрудничеством в области безопасности сил США и Нигера, партнерством, которое эффективно способствовало стабильности в Нигере и в регионе. На фоне продолжающихся с июля 2023 года дискуссий мы не смогли достичь понимания о продолжении сотрудничества в области безопасности таким образом, чтобы учитывать потребности и проблемы каждой стороны" , - отметили в Госдепе США.

Как сообщалось ранее, США приняли просьбу властей Нигера о выводе американских войск из страны. Договоренности предполагают, что в ближайшие дни в Нигер прибудет американская делегация для согласования деталей. Ранее эту страну покинули французские военные.